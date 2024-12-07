Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İslam’daki vakıf anlayışının kurucusu Peygamber Efendimizdir ve biz de O’nun varisiyiz. Bu açıdan bütün vakıf gönüllüleri, vakıf kuranlar, vakıfların yaşaması için gayret eden herkes Peygamber Efendimizin varisidir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Lütfi Doğan ve İlim Vakfı tarafından İstanbul Çamlıca Camii’nde düzenlenen “1. Lütfi Doğan Hocaefendi Anma Programı”na katıldı.

“Lüfti Doğan hocamız Peygamberimizin ahlaki ilkelerini gözümüzün önüne seren büyüğümüzdü”

Programda konuşan Başkan Erbaş, “Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir” hadis-i şerifini hatırlatarak, “Lütfi Doğan hocamız gerçek bir alim, gerçek bir ahlak timsali. Kendisine baktığımız zaman Allah’ı hatırladığımız, Resulullah Efendimizin ahlaki ilkelerini adeta gözümüzün önüne seren muhterem bir büyüğümüz, hocamız, selefimizdi. Diyanet İşleri Başkanı olarak 4-4.5 yıl hizmet ederek dönemine iz bırakan bir hocamızdı” dedi.

“Vakıflara sahip çıkmamız, yaşatmamız lazım”

Başkan Erbaş, Lütfi Doğan ve İlim Vakfı’nın güzel hizmetler yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Vakıf, Peygamber Efendimizden bize kalan bir emanettir. İslam’daki vakıf anlayışının kurucusu Peygamber Efendimizdir ve biz de O’nun varisiyiz. Bu açıdan bütün vakıf gönüllüleri, vakıf kuranlar, vakıfların yaşaması için gayret eden herkes Peygamber Efendimizin varisidir. Dolayısıyla bizim vakıflara sahip çıkmamız, yaşatmamız, vakıfların önündeki engelleri kaldırmamız ve vakıf eserleri bulup çıkarmamız lazım. Geçmişte nice vakıflar, nice vakıf eserleri varmış, onlardan kaybolanlar var. Onları mutlaka bulmamız, ihya etmemiz, tekrar hizmet eder hale getirmemiz lazım. Yeni Kurulan vakıfları da yaşatmamız lazım. İnşallah Lütfi Doğan ve İlim Vakfı nice kardeşlerimizin, öğrencilerimizin yetişmesine vesile olur, ilme hizmet eder.”