Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Siirt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Siirt 1. İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi”ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Siirt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Siirt 1. İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi”ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Siirt 1. İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi”ne katıldı. Düzenlenen iki ayrı merasimde toplam 252 hafıza icazet verildi. Erbaş, yaptığı konuşmada, hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik ederek şunları söyledi:

“Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz; ‘Kur’an muttakiler için bir rehberdir’ buyurmaktadır. Kur’an’ı hıfzeden, Onu yüreğine, zihnine yerleştiren hafızlarımızın her biri de bir rehber olacak inşallah. Bütün insanları iyiliğe teşvik etmek, iyiliği emretmek ve kötülükten uzaklaştırmak için Kur’an’ı rehber edinen hafızlarımız Onunla rehberlik yapacaklar. Kur’an elimizde bir kitap, onun vasıtası ile rehberliği yapacak olan bizleriz, hocalar ve hafızlardır.”

Kur’an-ı Kerim’in insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildiğini belirten Erbaş, “Allah Resulü Efendimiz (s.a.s.) bunun için 23 sene mücadele etti. Sonra Kur’an’ı ve insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarma görevini bize emanet etti” diye konuştu.

“Kur’an insanların ihtiyacına göre inmiştir”

Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın Peygamber Efendimize nasip etmiş olduğu en büyük mucize olduğunu vurgulayarak, “Kur’an-ı Kerim inişi ile mucize, diğer kitaplardan farkı budur. Diğer kitaplar toplu olarak inmiştir. Kur’an 23 senede inmiştir. Neden? Bu da bir mucizedir. İnsanların ihtiyacına göre inmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

“Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’i bağırlarına basmışlar, zihinlerine yerleştirmişler, hayat rehberi haline getirmişlerdir” diyen Başkan Erbaş, “Kur’an, ezberlenmesi ile mucizedir. Dünyada başka bir kitaba nasip olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Erbaş, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemenin herkese nasip olmayacağına dikkati çekerek, “Ülkemizde 200 bine yakın oldu elhamdülillah. Bir o kadar da icazetini almamış olan ya da sınava girmiş alamamış olan hafızalarımız da var. Demek ki ülkemizde yarım milyon civarında hafızımız var elhamdülillah. İnşallah daha da artar” şeklinde konuştu.

“Hafızlarımız ilahiyat fakültelerini de bitirsin”

Hafızların ilahiyat fakültelerini bitirmelerini istediğini belirten Erbaş, “Türkiye’nin 106 yerinde ilahiyat fakültesi var. İstiyorum ki bütün hafızlarımız ilahiyat fakültesi tahsili yapsın. İşte o zaman aramızdan İbn-i Sinalar, Farabiler, Biruniler, Elmalılı Hamdi Yazırlar, Ömer Nasuhi Bilmenler, Ahmet Hamdi Aksekiler çıkacak” dedi.

Programa, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Ak Parti Milletvekili Osman Ören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, hafızlar, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Program çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.