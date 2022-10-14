Siirt’te Selçuklu mimarisine uygun olarak yapılan ve aynı anda 2 bin kişinin ibadet edebileceği Şeyh Faraç Camii’nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma hutbesini de camide irat etti.

Siirt’te Selçuklu mimarisine uygun olarak yapılan ve aynı anda 2 bin kişinin ibadet edebileceği Şeyh Faraç Camii’nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma hutbesini de camide irat etti.

İl buluşmaları programı çerçevesinde bir dizi açılış ve toplantılara katılmak üzere Siirt’e gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şeyh Faraç Camii’nin açılışına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Pof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra açılışını yaptığı camide okuduğu hutbede, "Yüce dinimiz İslam, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün insanların haklarını kutsal ve dokunulmaz kabul eder. Her alanda ve her şartta adaletli olmayı, hakkı üstün tutmayı, helal-haram hassasiyeti gözetmeyi emreder. Kul ve kamu hakkına riayet etmeyi, haksızlığın ve zulmün karşısında yer almayı öğütler" dedi.

Erbaş, "Aziz müminler, hayatımızın tamamını kuşatan sorumlulukların başında kul hakkı gelir. Kul hakkına riayet etmek, Cenâb-ı Hakk’a olan imanımızın gereğidir. Müslüman, kul hakkı konusunda son derece hassastır. İnsanların canına kast etmenin, namusuna, şeref ve haysiyetine dil uzatmanın kul hakkı ihlali olduğunun bilincindedir" diye konuştu.

"Müslüman, gerek gerçek hayatta gerekse dijital mecralarda gıybet etmez" diyen Erbaş, "Laf taşımaz, dedikodu yapmaz, yalan söylemez, iftira atmaz. İnsan onurunu rencide edecek, yuvalar yıkacak her türlü söz ve davranıştan sakınır. Hakkında kesin bilgiye sahip olmadığı konularda konuşmaz. Hak duyarlılığı Müslüman’ın en temel özelliğidir. O, ana-baba hakkını gözetir. Eşine ve çocuklarına iyilikle muamele eder. Akraba ve komşularının hukukuna riayet eder. Hutbemi bir ayet-i kerime ile bitiriyorum; ’Öyle bir günden sakının ki, o gün hepiniz Allah’a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı tastamam verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır’” ifadelerini kullandı.

Siirt’te hayırseverliği ile tanınan iş adamı Beşir İlçin tarafından Tınastepe Mahallesi’ne yaptırılan Şeyh Faraç Camii, Selçuklu mimarisinden esinlenilerek inşa edildi ve 2 bin kişilik cemaat kapasitesine sahip.