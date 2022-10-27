Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’nın Polatlı ilçesinde yapımı tamamlanan ve içerisinde cami, Kur’an kursu ve spor alanının da olduğu Selçuklu Külliyesi’nin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’nın Polatlı ilçesinde yapımı tamamlanan ve içerisinde cami, Kur’an kursu ve spor alanının da olduğu Selçuklu Külliyesi’nin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’nın Polatlı ilçesinde yapımı tamamlanan ve içerisinde cami, Kur’an kursu ve spor alanının da olduğu Selçuklu Külliyesi’nin açılışını yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, cami ve medreselerin İslam medeniyetinin en önemli unsurlarından olduğunu işaret ederek, “Hele cami ile medrese bir arada bulunduğu zaman o şehrin adeta medeniyet merkezi olur, ilim, irfan, merkezi olur. Tarih boyunca hep böyle olmuştur. Özellikle Selçuklu dönemine baktığımız zaman ‘Selçuklu’ kelimesi bunu hatırlatıyor bize. Selçuklu’nun kuruluş yıllarında İmamı Gazali’nin, İbnü’l Arabi’nin yaşadığı o yıllarda cami ile medresenin bir arada olması medeniyetimizin hızla ilerlemesine katkı sağlamıştır” dedi.

“Müslümanların hem maddi hem de manevi olarak gelişmesine önem veriyoruz”

Müslümanların hem maddi hem de manevi olarak gelişmesine önem verdiklerini ifade eden Erbaş, “İnsanoğlu bedenden ve ruhtan müteşekkil. İşte ölünceye kadar en mamur bir şekilde yaşasın diye bedene dikkat edip ruhu ihmal etmemeliyiz” diye konuştu.

Erbaş, camilerin insanlar için önemine değinerek, “Camiler insanları kuşatan, hangi unvandan olursa olsun, zengin olsun, fakir olsun, eğitimi yüksek olsun, düşük olsun hepsini bağrında toplayan demektir. Aynı zamanda cami Allahu Teala’nın ismidir. Allahu Teala nasıl bütün yarattıklarını, mahlukatı rahmetiyle ve merhametiyle cem ediyorsa, içi onları kuşatıyorsa işte cami de bütün sıcaklığıyla hangi ırktan, mezhepten, renkten olursa olsun hepsini içinde cem ettiği için cami ismi verilmiş” ifadelerini kullandı.

Erbaş’ın konuşmasının ardından Selçuklu Külliyesi’nin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Selçuklu Kur’an kursunu gezen Başkan Erbaş, yetkililerden bilgi aldı. Açılışa, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, Polatlı İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri de katıldı.