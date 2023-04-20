Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının son sahurunda konuk olduğu televizyon programında, “Ne mutlu Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmiş olan Müslümanlara. İnşallah istifade etmişizdir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının son sahurunda TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanan “Sahur Bereketi” programına konuk oldu. Ramazan ayının manevi ikliminin hayata yansımaları ve gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Son sahurdayız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ‘Sahur yapınız. Çünkü sahurda bereket vardır.’ Bugün 29’uncu sahurumuzu yaparak bu bereketten en güzel bir şekilde istifade etmeye çalıştık” dedi.

Ramazan ayının Kur’an’ın indirildiği bir ay olduğuna dikkati çeken Erbaş, “Ramazan ayı, önemini, faziletini Kur’an’dan alıyor. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’nin içinde olduğu Ramazan ayının faziletlerini anlatmakla bitiremeyiz. Bin ay, 80 yıllık bir ömür. Biz Kadir Gecesi’ni hakkıyla eğer değerlendirebilmişsek Ramazan’dan kazançlı çıkmışızdır” diye konuştu.

“Oruç, bir otokontrol mekanizmasıdır”

Oruç ibadetinin önemine vurgu yapan Erbaş, “Peygamber Efendimiz, Rabbimizin ‘Ademoğlunun çok ibadetleri vardır. O ibadetlerin belli bir karşılığı, sevabı vardır ama orucun sevabı ancak benim katımda gizlidir’ buyurduğunu bizlere ifade ediyor. Onun için ne mutlu Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmiş olan Müslümanlara. Peygamber Efendimiz Ramazan ayını, ‘başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş günleri’ olarak değerlendiriyor. Rahmetinden inşallah istifade etmişizdir” ifadelerini kullandı.

“Kötülüklere karşı kalkan”

Ramazan ayının Müslümanlar için bir kurtuluş vesilesi olduğunu belirten Erbaş, “Rabbimiz, ‘Oruç, size farz kılındığı gibi sizden öncekilere de farz kılınmıştır. Umulur ki korunursunuz’ buyuruyor. Oruç, kötülüklerden korunmamıza katkı sağlıyor. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, ‘Oruç, bir kalkandır’ buyuruyor. Kötülüklere karşı kalkan. Askerler nasıl ki düşman oklarından korunmak için kalkanla kendisini korursa oruç da, bütün ibadetler de insanları kötülüklere karşı korumak için çok önemli faktörlerdir. Hem dünyamızı hem ahiretimizi koruyoruz” şeklinde konuştu.