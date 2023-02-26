Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya’da konteyner kent ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Deprem Koordinasyon ve Lojistik Merkezini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya’da konteyner kent ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Deprem Koordinasyon ve Lojistik Merkezini ziyaret etti.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman’dan sonra Malatya’ya geçti.

Doğanşehir’de vatandaşlarla bir araya geldi

Malatya’ya gelirken Doğanşehir ilçesine uğrayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konteyner kentteki deprem mağduru vatandaşları ziyaret etti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile görüşerek, faaliyetler hakkında bilgi alan Başkan Erbaş, sonrasında çadır kentte kurulan 300 kişi kapasiteli mescidi inceledi.

Çocuklara kitap hediye etti

İlçe merkezindeki TDV aşevi ve mobil ikram aracının bulunduğu alana geçen ve burada çocuklara kitap hediye eden Başkan Erbaş, yardım faaliyetlerinden yararlanan vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem koordinasyon ve lojistik merkezini inceledi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Malatya il geneli için kurulan Deprem Lojistik Merkezinde de incelemelerde bulunan Başkan Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, personele de teşekkürlerini iletti.

Başkan Erbaş, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından Ahmediye Kız Kur’an Kursu’nda kurulan Deprem Koordinasyon Merkezine ziyarette bulundu. Deprem bölgesinde görev yapan koordinatör il müftüleriyle toplantı yapan Başkan Erbaş, sahadaki son durum ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette Başkan Erbaş’a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de eşlik etti.