Tokat’ta düzenlenen Hafızlık Merasimi programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuran-ı Kerim’in bütün insanlığa gönderilen bir kitap olduğunu söyledi.

Tokat’ta düzenlenen Hafızlık Merasimi programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuran-ı Kerim’in bütün insanlığa gönderilen bir kitap olduğunu söyledi.

Tokat Valiliği ve Tokat Müftülüğünün destekleriyle; Tokat İl ve İlçe Müftülüklerinin Hafızlık Kur’an Kursları ve Hafızlık Proje Kurslarında hafızlığı ikmal eden 258 öğrenci için Karşıyaka Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde Hafızlık Merasimi programı düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ta katıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nu makamında ziyaret eden Erbaş ardından Hafızlık Merasimi programına katıldı. Burada konuşan Erbaş, “Cenabı Hak kabul eylesin. Cenabı Hak daha nice gençlerimize en hayırlı iş olan Kur’an’ı öğrenmeyi nasip eylesin” dedi.

Hafız kardeşlerimizin hafızlık icazetnamelerini kendilerine vereceğiz diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Erbaş, Cenabı Hak nice gençlere en hayırlı iş olan Kur’an’ı öğrenmeyi nasip etsin diyerek, “Değerli kardeşlerim en hayırlı merasimlerden birisini daha yapıyoruz. En hayırlı merasim çünkü en hayırlı işi yapmış, tamamlamış olan hafız kardeşlerimizin hafızlık icazetnamelerini kendilerine vereceğiz. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) ‘Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir’ buyuruyor. Dolayısıyla burada hayırlı kardeşlerimiz var. Kuran’ı öğrenenler burada, hayırlılar. Öğretenler burada. Onlar da en hayırlı insanlar. Dolayısıyla en hayırlı insanların içinde bulunduğu bir merasimde en hayırlı merasimdir. Cenabıhak kabul eylesin. Cenabı Hak daha nice gençlerimize En hayırlı iş olan Kur’an’ı öğrenmeyi nasip eylesin” dedi.

“Müslümanların yarısı Kuranı Kerim’i okuyamıyorum”

Türkiye’de Müslümanların yarısının Kuranı Kerim’i okuyamadığını söyleyerek, “Kuran’ı öğrenmek deyince onun artık taçlanmış hali hafızlık yapmaktır. Hafızlığın dışında da öğrenmek vardır. Kuran’ı bilmeyenler, yüzüne okumasını bilmeyenler eğer yüzüne okumasını öğrenirlerse, öğrenmeye çalışırlarsa onlar da en hayırlı işi yapmış olurlar. Diyoruz ki bir Müslüman olarak herkes Kuran-ı Kerim’i okumasını öğrensin. Bugün ülkemizde yüzde doksan dokuz diyoruz, hadi yüzde doksan sekiz olsun. Yani ülkemiz nüfusunun yüzde doksan sekizi, doksan dokuzu Müslüman. Peki ne kadarı Kuranı Kerim’i okuyabiliyor? Diye sorarsanız bu yüzde ellilerin altında demek ki, Müslümanların yarısı Kuranı Kerim’i okuyamıyorum. Onun için fırsatları değerlendirelim. Yani camilerimiz açık, camilerimizde Kuran dersleri var hocalarımız sizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Kur’an-ı Kerim insanları karanlıklardan çıkartmak için gönderilen bir kitap”

Kur’an-ı Kerim ‘İnsanları karanlıklardan çıkartmak için gönderilen bir kitap olduğuna değinen Erbaş, “ Kur’an-ı Kerim’i sadece böyle yüzüne okuyup onun manasını anlamazsak tabii ibadet etmiş oluruz. Bu da çok güzel bir şey. Kuranı Kerim’i önce oku telaffuzunu öğrenmek çok güzel bir şey. Ama anlamak, ondan da daha güzel. Nihai hedef yaşamaktır. Hafızlarımız Kuran-ı Kerim’i ezberlediler İnşallah onun manasına da vakıf olacaklar. Bundan sonra yapacaklarınız Kur’an-ı Kerim’de Cenabı Hak insanlığa hangi ilkeleri emretmiş bu emirleri yerine getirmek için hem kendimiz çalışacağız hem de insanlara bu emirleri anlatacağız. Kur’an-ı Kerim insanları karanlıklardan çıkartmak için gönderilen bir kitap bütün insanlığa gönderilen bir kitap. Dolayısıyla tüm insanlığı Kur’an-ı Kerim’den faydalanması lazım bunu her yerde ve her zaman anlatmaya gayret edeceğiz. Hafızlarımızı tebrik ediyorum. En büyük işi başardınız. En hayırlı işi başardınız. Ne mutlu sizlere Hocalarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.