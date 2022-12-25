Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Adem Bircan Camii’nin açılış törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yapımı tamamlanan Hacı Adem Bircan Camii’nin açılış törenine katıldı

Hacı Adem Bircan Camii’nin açılış törenine katılan Başkan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, camilerin Allah’ın isimlerinden ‘El-Cami’ adını taşıdığını belirterek, “El-Cami isminin anlamı; ‘Yarattığı her şeyi merhametiyle kuşatan’ demektir. Rabbimizin bu ismini biz mabetlerimize, ibadet ettiğimiz mekanlara veriyoruz ki bizi de içinde kuşatsın, bütün insanları içinde toplasın” dedi.

“Ölümden sonra üç kişinin amel defteri kapanmaz. Birisi ilminden istifade edilen alimler, ikincisi hayırlı evlat yetiştiren anne-babalar, üçüncüsü hayır hasenat sahibi insanlar” hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Erbaş, "Bu caminin yapımında da emeği geçenlerin hiçbirinin amel defteri kapanmaz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, dünyanın geçici, ahiretin ise kalıcı olduğunu belirterek, ahirete hazırlığın dünyada yapılması gerektiğini söyledi.

Hazreti Peygamberin beşikten mezara kadar ilim öğrenilmesini tavsiye ettiğini ileten Başkan Erbaş, “İlmin yaşı yok. Kur’an kurslarımızda bazen 4, 5, 6 yaşında çocuklarımız da ders alıyor, 80 yaşında bir teyzemiz de ders alıyor. İhtiyaç odaklı Kur’an kurslarımıza hanım kardeşlerimiz geliyorlar, vaktiyle öğrenememişler şimdi öğrensinler. Onun için camilerimizi iyi değerlendirelim, camilerimiz boş kalmasın” diye konuştu.

“Camilerimizi çocuklarımızla, gençlerimizle süsleyelim”

Başkan Erbaş, camilerin süsünün çocuklar olduğunu ifade ederek, “Camilerimizi çocuklarımızla, gençlerimizle süsleyelim. Çocuk sesi duyarak kılınan namaz, çocuk sesi duymadan kılınan namazdan daha faziletlidir. O yüzden çocuklarımızı camiye gelirken ellerinden tutun getirin, alışsınlar” şeklinde konuştu.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Erbaş, konuşmasının ardından beraberindekilerle caminin açılışını yaptı.

Törene, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yozgat Valisi Ziya Polat, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ve çok sayıda vatandaş katıldı.