Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay’daki temaslarının ardından Gaziantep’in Islahiye ilçesindeki konteyner kent ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Deprem Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hatay’daki temaslarının ardından Gaziantep’in Islahiye ilçesindeki konteyner kent ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Deprem Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) deprem bölgesindeki çalışmalarını takip etmeyi sürdürüyor.

4-6 yaş Kur’an kursunda çocuklarla sohbet etti

Hatay’da ziyaret ve incelemelerinin ardından Gaziantep’in Islahiye ilçesindeki konteyner kente geçen Başkan Erbaş, burada açılan 4-6 yaş Kur’an kursuna ziyarette bulunarak, bir süre çocuklarla sohbet etti.

Aileleri ziyaret etti

Daha sonra konteynerde yaşayan Çelik, Yılmaz ve Alan ailelerini ziyaret eden Başkan Erbaş, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem koordinasyon merkezinde incelemelerde bulundu.

Erbaş, konteyner kente yaptığı ziyaretin ardından Islahiye merkezdeki Sıdıka Tayyar Hatun Camii’nin bahçesinde kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Deprem Koordinasyon Merkezine geçti. Burada incelemelerde bulunan Başkan Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde Erbaş’a, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç de eşlik etti.