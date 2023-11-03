Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın çağrısıyla Filistin gündemiyle bir araya gelen gayrimüslim dini cemaat ve vakıf temsilcileri, Gazze’de akan kanın durması için ateşkes çağrısı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye’deki gayrimüslim dini cemaat ve vakıf temsilcileriyle “Filistin İstişare Toplantısı”nda bir araya geldi. İstanbul’daki Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, katılımcılara teşekkür ederek, toplantının konusunun Filistin, Gazze ve Kudüs olduğunu belirtti. Erbaş, Kudüs’ün farklı dinler açısından önemine işaret ederek, “İnsanlığın en köklü mirasını yaşatan, peygamberlerin aziz hatıralarını taşıyan, Hz. İbrahim’den Hz. Davud’a, Hz. Musa’dan Hz. İsa’ya ve Hz. Muhammed’in miraç şehri olarak maruf Kudüs, insanlığın en köklü mirasını yaşatan bir şehir. Allah’ın yeryüzünde mübarek kıldığı mekanları kalbinde bulunduran bir şehir. Vahyin kutsadığı kadim bir selam yurdu Kudüs. Nice peygamberler vahye orada mazhar oldu. Medeniyetlerin ortak hafızası Kudüs” dedi.

Asırlar boyunca ırkların, dillerin, inançların Kudüs’te bir arada barış içinde yaşadığına dikkati çeken Erbaş, şunları söyledi:

“Huzurun ve barışın diyarı olan Filistin ne yazık ki son yüzyılımızda acı ve gözyaşı diyarı haline geldi. Gazze bugün insanlık dışı korkunç saldırılara maruz kalmaktadır. Uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayan bir zalim topluluk, kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden sivilleri, masumları katlediyor. İnsanlığın ortak geleceğine, ortak mirasına ve kutsallarına saldırıyor. Filistin coğrafyasında peygamberlerin aziz hatırası hayasızca çiğneniyor. Dinlerin, dillerin, kültürlerin ve medeniyetlerin ortak değeri talan ediliyor. Mabetler, camiler, kiliseler bombalanıyor. Uluslararası hukuku, ahlakı, kutsal değerleri hiçe sayan zorba bir topluluk, Kudüs’ün kutsiyetini ihlal ediyor, Gazze’yi yaşanmaz hale getiriyor. Tüm dünyanın gözleri önünde bir milletin yaşama özgürlüğü yok ediliyor. Gazze’yi, Kudüs’ü kan ve gözyaşına boğanların, dünyayı savaşlara ve kargaşaya sürükleyenlerin ne yazık ki hukuk, insaf, vicdan, demokrasi, insan hakları ve benzeri değerlerin hiçbirini umursamadığı ortadadır.”

Erbaş, tüm insanların Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te yapılan zulümlere, insan hakları ihlallerine, masum sivillere yönelik saldırılara karşı çıkmakla yükümlü olduğuna işaret ederek, “Bugün Gazze, tüm insanlığın hukuk, ahlak ve vicdan sınavıdır. Zulüm altında inleyen insanların haykırışlarına hep birlikte çözüm bulmamız, sesimizi duyurmamız lazım. Elimizden geleni elimizle, dilimizden geleni dilimizle, kalbimizden geleni kalbimizle ifade etmemiz lazım. Bu bir insanlık vazifesidir” diye konuştu.

Toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Gazze’de yaşanan dramı anlatan bir sinevizyon gösterimi de yapıldı. Toplantıya İstanbul Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üçkardeş, Süryani Ortodoks Meryem Ana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin, Gürcü Katolik Cemaati Vakfı Temsilcisi Konstantin Kalangos, Azınlık Cemaat Vakıfları 1. ve 2. Dönem Temsilcisi Laki Vingas katıldı. Toplantıda ayrıca Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Kadir Dinç, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ile İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da hazır bulundu.