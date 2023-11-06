Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri ve heyetiyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, Filistin’de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail tarafından Filistin’de çocukların, bebeklerin, masum insanların katledildiğine dikkati çeken Başkan Erbaş, “Filistinli kardeşlerimiz büyük bir mücadele veriyor, bunun farkındayız, takip ediyoruz. Türkiye olarak öteden beri hem Kudüs hem Mescid-i Aksa hem de Gazze konusunda Filistinli kardeşlerimizin yanında yer aldık ve desteğimizi daha da artırarak devam ettiriyoruz elhamdülillah” dedi.

Başkan Erbaş, 7 Ekim tarihinin bir milat olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 7 Ekim’den bu yana 4 cuma haftasında bütün cuma hutbelerini Filistin’deki kardeşlerimize destek olmak ve işgalci zalim İsrail’in bu katliamlarını lanetlemek, bütün dünyaya duyurmak ve insanlığı bu katliamı durdurmaya davet etmek için çok önemli çalışmalar yapmaya gayret ettik. En son geçen hafta pazartesi günü bütün dünya ülkelerinden dini liderlerle çevrim içi gün boyu bir toplantı yaptık. 92 ülkeden bakan, dini idare başkanı, alim bu toplantımıza katıldı. En sonunda uluslararası kamuoyuna 9 maddelik bir sonuç bildirgesini ilan ettik. Çarşamba günü Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Türkiye’deki tüm STK’ların başkanlarını ve temsilcilerini topladık. 80 katılımcıyla yine Gazze’deki hem İsrail’in katliamına hem de Filistinlilerin mücadelesine dikkati çektik. Perşembe günü yine İstanbul’da gayrimüslim dini liderler ve vakıf temsilcileriyle aynı şekilde bir toplantı yaptık.”

“Maddi, manevi çalışmalarımız daha da artarak devam edecek”

Geçtiğimiz günlerde cuma namazı sonrası tüm camilerde Filistin’e yardım kampanyası başlattıklarını hatırlatan Başkan Erbaş, 7 Ekim’den beri Türkiye Diyanet Vakfı’nın yardımlarını bölgeye ulaştırmaya gayret ettiklerini ve maddi, manevi çalışmaların daha da artarak devam edeceğini söyledi.

“Türkiye her zaman Filistinlilerin yanında oldu”

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Erbaş’a Türkiye’nin ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Filistin davasında her zaman Filistinlilerin yanında olduğu için teşekkür etti. Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Kadir Dinç, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi ve Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı da hazır bulundu.