Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Engelli kardeşlerimizin yanlarında olmak, onlara hayatı kolaylaştırmak dini ve insani bir sorumluluktur” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Engelli kardeşlerimizin yanlarında olmak, onlara hayatı kolaylaştırmak dini ve insani bir sorumluluktur” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı. Engellilere hayatı kolaylaştırmanın dini ve insani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

“Engelli kardeşlerimizin yanlarında olmak, onlara hayatı kolaylaştırmak dini ve insani bir sorumluluktur. Tüm çalışma alanlarımızla kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm kardeşlerimize en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.”