Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla, Denizli İl Müftülüğü tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında ’Sabah Namazı Buluşması’ icra edildi.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisinde gerçekleştirilen programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Acar ile kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

’Sabah Namazı Buluşması’ programında Fetih Suresi okundu.

Sabah namazını kıldırdıktan sonra vatandaşlara hitap eden Başkan Erbaş, işgalci İsrail’in Filistin’deki zulmüne dikkat çekerek, “Zalimlerin zulmünü tüm dünyaya duyuracağız.” dedi.

İşgalci İsrail ve destekçilerine de seslenen Başkan Erbaş, “Ey zalimler! Zulmünüz yanınıza kâr kalmayacak. Tarih bunun örnekleriyle dolu, tarihten ders alın. Bugün katlettiğiniz masumların ahı en yakın zamanda sizi bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camisi İmam Hatibi Alpcan Çelik ile Üsküdar Büyük Çamlıca Camisi Müezzin Kayyımları Mustafa Alphayta ve Hüseyin Akbulut tarafından tesbihatlar okunup, ilahiler icra edildi.

Konuşmanın ardından Başkan Erbaş, Tüm şehitler ve Gazze’de şehit olanlar için okunan hatimlerin duasını yaptı.