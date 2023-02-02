İsviçre’deki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları değerlendiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu menfur eylemlerin, birtakım yöneticiler tarafından himaye edilmesi ikiyüzlülüğün ve şuuraltındaki İslam düşmanlığının dışa vurumundan başka bir şey değildir. Müslümanları ırkçı saldırıların hedefi haline getiren çirkin provokasyonların önü alınmazsa daha vahim sorunlara sebep olması kaçınılmazdır" dedi.

İsviçre’deki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları değerlendiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu menfur eylemlerin, birtakım yöneticiler tarafından himaye edilmesi ikiyüzlülüğün ve şuuraltındaki İslam düşmanlığının dışa vurumundan başka bir şey değildir. Müslümanları ırkçı saldırıların hedefi haline getiren çirkin provokasyonların önü alınmazsa daha vahim sorunlara sebep olması kaçınılmazdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hizmetleri değerlendirmek, teşkilat mensupları arasında iletişimi güçlendirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, ilke ve metot birliği sağlamak, yeni gelişme ve planlamaları müzakere etmek üzere düzenlenen 42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Antalya’daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Eğitim ve Sosyal Tesisinde 4 gün süren "42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"nın kapanışında sonuç beyannamesi paylaşıldı.

"Bu pervasız tavırlar, açık bir hak ihlali ve insanlık suçudur"

Toplantıda, son zamanlarda bazı Batılı ülkelerde Müslümanlara yönelik kin ve nefret temelli düşmanca davranışların gittikçe yaygınlaştığına dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnanca saygıyı, ahlakı ve hukuku hiçe sayan bu pervasız tavırlar, açık bir hak ihlali ve insanlık suçudur. Bu menfur eylemlerin, birtakım yöneticiler tarafından himaye edilmesi ise ikiyüzlülüğün ve şuuraltındaki İslam düşmanlığının dışa vurumundan başka bir şey değildir. Müslümanları ırkçı saldırıların hedefi haline getiren çirkin provokasyonların önü alınmazsa daha vahim sorunlara sebep olması kaçınılmazdır. Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak yüce dinimiz İslam’ın kutsal değerlerine karşı yapılan insanlık dışı tavır ve davranışları bir kez daha lanetliyoruz. İnsanî değerleri ve ahlakî erdemleri hiçe sayarak İslam ve Müslüman düşmanlığını alışkanlık haline getiren hastalıklı zihniyetlerle hukuk çerçevesinde, en güçlü şekilde mücadeleye devam edilecektir" sözlerine yer verdi.

"Elbette kıyamete kadar Rabb’imizin koruması altındadır"

Başkan Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yüce Allah’ın bütün insanları dünyada huzura, ahirette kurtuluşa eriştirmek için indirdiği Kur’an-ı Kerim, getirdiği evrensel ilkelerle beşeriyeti kucaklayan, hakikat arayışında insanlığa yol gösteren ve onları karanlıklardan aydınlığa çıkaran ilahi bir kılavuzdur. Bu sonsuz rahmet kaynağı, elbette kıyamete kadar Rabb’imizin koruması altındadır. Bununla birlikte, onun sahiplenilmesi, okunması, anlaşılması, hayat veren ilkelerinin, hak ve adalet anlayışının, sevgi ve barış yüklü mesajlarının hayata taşınması, Müslümanlar için imanın gereği ve bir kulluk görevidir."

"Diğer yandan Kur’an ve İslam hakkında Batılı toplumları esir alan önyargıların bertaraf edilmesi yönünde gayret göstermek de Müslümanlar için ihmal edilemez bir sorumluluktur" diyen Başkan Erbaş, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

"Nitekim Başkanlığımız 50’yi aşkın dil ve lehçede başta Kur’an-ı Kerim Meali olmak üzere yüce dinimizi tanıtan eserler basıp dünyanın her yerinde dağıtmak ve dijital platformlardan paylaşmak suretiyle İslam’ın hakikatlerini ve Kur’an’ın mesajlarını tüm insanlığa ulaştırmaya gayret etmektedir.