Sakarya Hafızlık Proje Okulu ve Uygulama Camii’nin açılışını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bugün 90 bin camimize bir cami daha ilave etmiş olduk. Türkiye’de örnek bir imam hatip ortaokulu olacak burası. 400’e yakın çocuğumuzun daha iyi yetişmesi, teori ile pratiği bir arada yürütebilmesi için bu caminin çok katkıları olacağını düşünüyorum” dedi.

Sakarya Hafızlık Proje Okulu ve Uygulama Camii’nin açılışını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bugün 90 bin camimize bir cami daha ilave etmiş olduk. Türkiye’de örnek bir imam hatip ortaokulu olacak burası. 400’e yakın çocuğumuzun daha iyi yetişmesi, teori ile pratiği bir arada yürütebilmesi için bu caminin çok katkıları olacağını düşünüyorum” dedi.

2020 yılında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla temeli atılan Sakarya Hafızlık Proje Okulu ve Uygulama Camii’nin açılışı yine Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış törenine Erbaş’ın yanı sıra Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, okulun yöneticileri, müdürleri, öğrencileri ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Erbaş, proje okulunda eğitimlerini alan öğrenciler aynı zamanda camide de eğitimleri uygulamalı olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugün 90 bin camiye bir yenisini eklediklerini aktaran Erbaş, bu camide namazın nasıl kıldırılması gerektiğini, müezzinliğin nasıl yapılacağını öğrendiklerini aktardı. Açılış sonrasında ise Erbaş, cuma namazını kıldırdı.

“O mescit bizim için bir eğitim merkezi oldu”

Sakarya Hafızlık Proje Okulu ve Uygulama Camii’nin açılışını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Açılışların en güzelindeyiz, aynı zamanda Camiler Haftamızı idrak ediyoruz. Dolayısıyla bütün güzel mübarek anların birleştiği bir zamanda Sakarya’da hafızlarımızın okumuş olduğu bir okulun camisini açmak hakikaten bizim için iftiharların en güzeli. İmam hatip okulları bundan sonra da devletimizin her tabakasında görev yaparak geleceğe, istikbale en güzel şekilde taşıyacak nesiller yetiştireceğiz. Erenler Hafız İmam Hatip Okulunda 400’e yakın çocuğumuzun daha iyi yetişmesi, teori ile pratiği bir arada yürütebilmesi için bu caminin çok katkıları olacağını düşünüyorum. Biz de Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda tüm din görevlilerimizle birlikte camilerimizi daha fonksiyonel hale getirebiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Bugün 90 bin camimize bir cami daha ilave etmiş olduk. Ama gerçekten özellikli bir cami burası. İşte diyoruz ki; camiler sadece namaz kılınan yerler olmasın, suffe olsun, mektep, medrese olsun. Buradaki öğrencilerimiz yavaş yavaş namaz nasıl kıldırılır, imamlık, müezzinlik nasıl yapılır onları öğreniyorlar. İnşallah burası onları için bir tatbikat yeri olacaktır. Biz imam hatip lisesinde okurken kaldığımız yurdun üst katı, 400 kişi birlikte namaz kılabildiğimiz bir mescitti. O mescit bizim için bir eğitim merkezi oldu. Namaz kıldırmayı, müezzinlik yapmayı, ezan okumayı biz orada öğrendik. İnşallah burası da öyle olacak” diye konuştu.

“Türkiye’de örnek bir imam hatip ortaokulu olacak burası"

Açılışı yapılan okulun Türkiye’de örnek olacağını belirten Erbaş, “Türkiye’de 5 bine yakın ortaokul ve imam hatip ortaokulu ile lisesi var. Elhamdülillah bununla iftihar ediyoruz. Nicelik itibarıyla imam hatip liselerimiz gelişti. Bundan sonra inşallah niteliğe önem vereceğiz. Kaliteli öğrenci nasıl yetiştirilir, işte burası bir örnek. Hem çocuklarımız hafızlık yapıyor hem eğitimlerini alıyorlar hem de tatbikatlarını yapıyorlar. Türkiye’de örnek bir imam hatip ortaokulu olacak burası. Biz inşallah öğrencilerimizi daha kaliteli ve nitelikli yetiştirmek için, sadece eğitim noktasında değil, sadece onlara bilgi verme noktasında değil, onların ahlaki konuda bir eksikleri kalmaması noktasında elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Çünkü bize ahlaklı nesil lazım. Peygamber Efendimiz bize neyi bıraktı ve neyi tavsiye ettiyse neslimizi öyle yetiştirmeliyiz. İnşallah sizler mihraplarımızda imam, minberlerimizde, kürsülerimizde hatip; okullarımızda öğretmen, ilahiyat fakültelerimizde profesör olacaksınız. Bunun için büyük bir gayretin içerisinde olun. İnşallah geleceğimiz sizinle daha güzel olacak. İstikbalimizin teminatısınız sizler. Bu mübarek cuma gününde, Mevlid Gecesi’nin hemen arefesinde camimizi açıyoruz, inşallah unutulmaz bir iz de bırakmış oluyoruz” şeklinde konuştu.