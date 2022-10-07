Bolu’da Kur’an kursu açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İlim adamlarının en önemli vasfı önce hafız olmalarıdır. İnşallah bu Kur’an kursumuzda yetişecek olan hafızlarımızı hem imam hatip liselerinde hem ilahiyat fakültelerinde okutarak geleceğe hazırlayacağız" dedi.

Bolu’da Kur’an kursu açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İlim adamlarının en önemli vasfı önce hafız olmalarıdır. İnşallah bu Kur’an kursumuzda yetişecek olan hafızlarımızı hem imam hatip liselerinde hem ilahiyat fakültelerinde okutarak geleceğe hazırlayacağız" dedi.

Bolu Gerede’de yapımına 2016 yılında başlanan 115 öğrenci kapasiteli Gerede Merkez Erkek Kur’an Kursu törenle açıldı. Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an tilaveti ile başlayan açılış töreninde konuşan Erbaş, "Burada Allah Resulü Efendimizin varisleri yetişecek. Burada insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilen Kur’an-ı Kerim hem hıfz edilecek, hafızlar yetişecek hem de Kur’an-ı Kerim’in anlamını öğrenen, yaşayan ve insanların yaşaması için gayret edecek olan ilim adamları yetişecek. İlim adamlarının en önemli vasfı önce hafız olmalarıdır. Bizim tarihimize baktığımızda İbni Sina’dan Farabi’ye, Biruni’den Harezmi’ye, Akşemseddin’den Molla Gürani’ye hafızlık ilmin temeli. Keşke mihraplarımızdaki tüm hocalarımız hafız olsa. Minberlerden hafız hocalarımız hitap etse. İmam hatip lisesi öğretmenlerimiz hafızlardan olsa. İlahiyat fakültesi hocalarımız derse girdiğinde ayetleri okuyarak derslerini süsleseler. İnşallah bu Kur’an kursumuzda yetişecek olan hafızlarımızı hem imam hatip liselerinde hem ilahiyat fakültelerinde okutarak geleceğe hazırlayacağız. Hafızlarımıza yönelik özel programlarımız var. O programlarımıza dahil edeceğimiz gençlerimiz burada yetişir inşallah" şeklinde konuştu.