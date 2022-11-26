Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan’da katıldığı 9. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısı’nda, "Birliğimize en büyük kötülüğü yapan terör örgütleriyle mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan’da katıldığı 9. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısı’nda, "Birliğimize en büyük kötülüğü yapan terör örgütleriyle mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan’da temaslarını sürdürüyor. Erbaş, Varna kentinde düzenlenen 9. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları Toplantısı’na katıldı. "Balkanlarda Huzur ve Barışın Tesisinde Dinin ve Din Adamlarının Rolü” konulu toplantıya başta Türkiye olmak üzere Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan (Batı Trakya), Sırbistan, Slovenya ve KKTC Diyanet İşleri Başkanları katıldı. Erbaş toplantıda yaptığı konuşmada, "Bizler varlığımızı inancımızla kaim kılmışız. İnancımızın rehberliğinde medeniyetler kurmuşuz. Başta inanç olmak üzere dil, kültür, coğrafya ve tarih, milletleri millet yapıp ayakta tutan, geleceğe taşıyan asli değerlerdir. Tarihten de açıkça görüyoruz ki, inancını kaybedenler varlığını da kaybediyor. Kültürünü kaybedenler kimliğini de kaybediyor. Tarihini kaybedenler hafızasını da coğrafyasını da kaybediyor. Bu itibarla aynı inancın, tarihin, coğrafyanın ve kültürün mensupları olarak bizler, bu değerlerimizi tezekkür, tefekkür ve tedebbür ufkuyla ele alarak daha iyi bir hayatı ve geleceği beraberce inşa edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

“Bizim arzumuz tüm kardeşlerimizin iyiliğidir”

Kardeşlik ahlakı ve hukukunun, Peygamber Efendimizin insanlara takdim ettiği en önemli değerlerden birisi olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, “Bizim arzumuz tüm kardeşlerimizin iyiliğidir. Bu kardeşlik, dilleri, renkleri, ırkları ve coğrafyaları farklı müminleri aynı inanç ve heyecanda cem eder. Aynı sevinç, hüzün, ideal ve umutta birleştirir. Aynı dualarda buluşturur. Ayet-i kerimede Rabbimiz; ’İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun. O ümmet kurtuluşa erecektir.’ buyurmaktadır. İnşallah bizler bu vazifeyi en güzel şekilde yaparak, kurtuluşa erenlerden oluruz. İslam’ın insanlığa huzur ve esenlik veren mesajını dünyanın dört bir yanına ulaştırmaktır. Yeryüzünde iyilik, adalet gibi evrensel değerlerin egemen olması için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak yine bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Bilgi, ahlak, estetik ve hukukla muhteşem bir medeniyetin inşa edildiği bu coğrafyada, bütün farklılıklar muhafaza edilerek kimlik, şuur, uhuvvet ve muhabbetin yeryüzündeki en güzel örnekleri sunulmuştur. Balkan coğrafyası, dinimiz İslam’ın var ettiği ve bu yönüyle de bir lütf-u ilahi olan muhteşem medeniyetimize yönelik kökleşmiş inanç, güven, sevgi ve bağlılığın en önemli yapıtaşlarından biridir” dedi.

“İslam’ın hak, hukuk, rahmet ve merhamet ilkelerini insanlıkla yeniden buluşturmalıyız”

Dünyanın yaşanan sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi açıdan devasa krizlerin kuşatması altında olduğunu ve bu durumun İslam’ın hayat veren ilkelerinin bir kez daha önemini ortaya çıkardığını belirten Başkan Erbaş, “Yüce dinimizin hak, hukuk, rahmet ve merhamet ilkelerinin insanlıkla yeniden buluşturmakla yükümlü olan bizlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Zira dün olduğu gibi bugün de İslam’ın insan, çevre, eşya ve hadiselere bakışını tahkim ederek insanlığın sosyal ve manevi krizlerine çözüm üretmek, öncelikle Müslüman ilim adamlarının sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

“Birliğimize en büyük kötülüğü yapan terör örgütleriyle mücadele etmemiz gerekiyor”

İslam’ı, şiddet ve terörü besleyen bir ideoloji gibi göstermeye çalışan İslamofobi endüstrisi ile mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erbaş, "İslam adına terör estiren, Müslüman beldeleri harabeye çeviren, barış ve esenlik dini İslam’a, birlik ve beraberliğimize en büyük kötülüğü yapan terör örgütleriyle mücadele etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde, etnik farklılıklar, rahmete ve kolaylığa vesile olan mezhebi ve meşrebi farklılıklar üzerinden fitne ve kavga üretilerek müminlerin bölünüp parçalanması, vahdetini ve gücünü kaybetmesi için yapılan faaliyetlere karşı önlem almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.