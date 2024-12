Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde Filistin’deki zulme dikkat çekerek, "Gazze’yi unutturmamak için oradaki zalimlerin, işgalcilerin zulümlerini unutturmamak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Rabbimiz görüyorsunuz dualarımızı yerde bırakmıyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırıkkale Nur Camii’nde "Her Zorluktan Sonra Kolaylık Vardır" konulu hutbe irat ederek cuma namazını kıldırdı. Hutbede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına dikkat çeken Erbaş, Filistin’in özgürlüğü için yapılan duaların önemine vurgu yaptı. Başkan Erbaş, "Aziz kardeşlerim Rabbimizin bizim için her zaman zorda kaldığımızda, sıkıntıya düştüğümüzde, kalbimizi, göğsümüzü, İnşirâh ile aydınlatacak müjdesi var. Her zorlukla beraber her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Bu müjde bütün Müslümanların en zor zamanlarında göğsüne kalbine İnşirâh vermektedir. Ecdadımıza, Endülüs’ten Balkanlar’a, Kırım’dan Kafkaslar’a, Asya’dan Afrika’ya kadar mazlumlara kol kanat germeyi nasip ettiği gibi torunları olarak bizlere de aynı yolu benimseyip mazlumların duasını almayı lütfeden Cenâb-ı Hakk’a sonsuz hamdüsenalar olsun. Zalimlere karşı hak ve hakikat mücadelesi veren, iyiliğin yeryüzünde hâkim olması için gayret gösteren, bütün insanların onurlu, güvenli ve özgürce yaşamaları için çabalayan kardeşlerimizi muvaffak kılmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

"Rabbimiz dualarımızı yerde bırakmıyor"

Filistin’deki zulmün sona ermesi için duaların ve çabaların devam etmesi gerektiğini ifade eden Erbaş, "İnşallah Gazze’nin kurtuluşunu da görürüz. Filistin’in zalim işgalcilerden kurtulduğu günü de Cenab-ı Hak bizlere gösterir inşallah. Bunun için dualara devam. Elimizden ne geliyorsa elimizle yapmayı, dilimizden ne geliyorsa dilimizle söylemeyi ve kalbimizle her zaman Gazze’yi unutturmamak için oradaki zalimlerin işgalcilerin zulümlerini unutturmamak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Rabbimiz görüyorsunuz dualarımızı yerde bırakmıyor. Yaptıklarımızı bizim karşımıza zafer olarak çıkarıyor. Örneklerde görüyorsunuz. İnşallah Filistin için de yapmaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Erbaş, cuma namazından önce Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı, Vali Mehmet Makas ve protokol üyeleriyle görüştü.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, İl Müftüsü Mustafa Topal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar da yer aldı.