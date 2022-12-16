Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’nın konuşmacı olarak yer aldığı ‘İslam ve Çevre’ konferansı Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’nın konuşmacı olarak yer aldığı ‘İslam ve Çevre’ konferansı Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dekan Prof. Dr. Seyfullah Kara’nın açılış konuşmasının ardından söz alan Rektör Özölçer, büyük boyutlara ulaşan çevre sorunlarını çözmek, gelecek kuşaklara temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın herkes için dini ve milli bir görev olduğunu hatırlatarak bu açıdan İlahiyat Fakültesi’nin öncülüğünde düzenlenen ‘İslam ve Çevre’ konferansının büyük önem taşıdığını ifade etti.

‘Dinimiz çevreye ayrı bir önem veriyor’

İlahi dinlerin sonuncusu olan İslam ve Kur’an-ı Kerim’in insanın doğal çevreye bakışını yönlendirmeye ve çevreyle ilişkisini düzenlemeye ayrı bir önem verdiğini vurgulayan Rektör Özölçer, üniversiteye teşrif ederek İslam ve çevre bilinci konusunda önemli katkılar sunacak olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ’ya teşekkürlerini sundu.

Konferansta ayrıntılı bir sunum gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ise çevrenin hiç kimsenin duyarsız kalamayacağı bir olgu olduğunu ve herkesin çevre için güzel şeyler yapmak, çevreyi düşünmek zorunda olduğunu vurgulayarak çevre sorunlarının çözümünü belirli kurum ve kuruluşların çözümüne bırakmamak gerektiğinin altını çizdi.

Konferansa Vali Yardımcısı Mehmet Türk, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara, İl Müftüsü Aşır Durgun, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı.

Yaklaşık bir saat süren konferansın ardından Rektör Özölçer konukları makamında ağırlayarak kendilerine nazik ziyaretleri ve değerli katkıları için teşekkür etti.