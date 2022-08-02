Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, İl Müftüsü Burhan Çakır ile birlikte Hafız Mehmet Aydın Camii ve Kur’an Kursu, 4-6 Yaş grubu minik öğrencileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, İl Müftüsü Burhan Çakır ile birlikte Hafız Mehmet Aydın Camii ve Kur’an Kursu, 4-6 Yaş grubu minik öğrencileriyle bir araya geldi.

Erzincan’da devam eden yaz Kur’an kursları, minik yürekleri Kur’an sevgisi ile dolduruyor. Kur’an kurslarına devam eden minikler, temel dini bilgilerden Esma-i Hüsna ve hadislere kadar pek çok konuyu öğreniyorlar. Kurslarda öğrencilere Kur’an-ı Kerim, namaz sureleri ve dualar, temel dini bilgiler, ibadet ve ahlak gibi konularda eğitimler veriliyor. Kur’an kurslarında Kur’an okumayı, dua ve sureleri öğrenen minikler eğitimlerin yanı sıra zaman zaman çeşitli sosyal aktivite ve gezilere de katılarak hoşça vakit geçiriyor. Kur’an kursu öğrencilerine özel ilgi gösteren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen Hafız Mehmet Aydın Camii ve Kur’an Kursu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim ve namaz surelerini okuyan öğrenciler Başkan İşliyen’den tam not aldı.

Ayrıca "Hem Okuyorum, Hem Hafızlık Yapıyorum" projesi çerçevesinde hafızlık yapan üniversite öğrencilerini de ziyaret eden İşliyen öğrencilerle hasbihâl etti.