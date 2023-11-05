Erzincan Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğünce hazırlanan gençlik merkezleri öğrenci buluşmaları Şemseddin Uçar Camii talebelerinin okuduğu Kur’an-ı Kerim ve ilahiler ile başladı.

Yeni eğitim döneminin başlaması ile birlikte Diyanet gençlik merkezlerinde senelerdir hafta sonu akşamları devam eden program bu sene il müftüsü Muharrem Gül’ün açılışını yapmasıyla başlayıp Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Nizamettin Parlak’ın “Kıble Şehir Kudüs” başlığı altındaki konuşması ile devam etti.

İslam âleminin manevi ve tarihi hayatında daima merkezde olan Kudüs’ün sadece Filistin halkının değil özellikle bugünlerde her bir Müslümanın temel meselesi olduğunu çarpıcı misallerle izah eden il müftüsü Muharrem Gül ve Nizamettin Parlak’ın konuşmaları, programa katılan EBYÜ öğrencileri tarafından yoğun bir ilgi ile takip edildi.

Program, öğrencilerin sualleri ve konuşmacılara takdim ettiği hediyeler ile son bulurken, talebeler her cumartesi akşam gelenek haline gelen bu faaliyetten dolayı İl Müftülüğüne emeği geçen gençlik hizmetleri çalışanlarına, ikramlarından dolayı Erzincanlı hayırseverlere teşekkürlerini ilettiler.