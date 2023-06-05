Erzincan Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi, Pir-i Sami Türbe Camii’nde yılsonu etkinliği yaptı.

Erzincan Müftülüğü ev sahipliğinde Diyanet Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından tertip edilen yılsonu etkinliği 350 kişinin katılımıyla Pir-i Sami Hz. Türbe camiinde gerçekleştirildi.

Erzincan’da ki çeşitli okullar, Diyanet Gençlik Merkezi’nin açıldığı günden beri, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen “Gençliğimiz Geleceğimizdir” protokolü ile Gülabibey Diyanet Gençlik Merkezi’ndeki eğitim faaliyetlerine devam ediyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde kurulan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile müşterek olarak yürütülen, önceki sene ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum) projesi hayata geçirilerek ve bu sene içinde de genişletilerek ülke genelinde ve herhangi bir kısıtlama olmaksınızın ilk, orta ve lise seviyesindeki tüm okullarda tatbik edilmeye başlandı.

Özellikle ilk ve orta okullardaki öğrencilerin insan olma zorunluluklarının gereklerini hatırlatan ve değerler eğitimi derslerinin içeriği marifetiyle, öğrencilerin gönül alemlerinin zenginleşmesi, ahir zamanın zararlı hallerine karşı ruhen ve bedenen olgunluk sağlayabilmelerini hedefleyen ÇEDES projesi, üç kurumun özverili gayretleri ile Erzincan’daki Gülabibey ve Hafız Mehmet Aydın Diyanet Gençlik Merkezlerinde iki senedir oldukça faydalı bir şekilde yürütülmektedir.

Yıl boyunca hem Diyanet Gençlik Merkezleri hem Gençlik Spor Merkezleri hem de Milli Eğitimin okullarında yapılan faaliyetlere katılan öğrencilere, Pir-i Sami Hz. Camiinde yapılan dönem sonu programına; İl Müftüsü Muharrem Gül, Milli Eğitim Din Hizmetleri Şube Müdürü Fikret Ayaz, Gençlik Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi İl Müdürü Ertuğrul Köroğlu ve okulların müdür ve öğretmenleri katıldı.

İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem’in açılışını yaptığı programda söz alan tüm kurum amirlerinin konuşmalarının temel gayesi; gençlik çağlarının en uygun mekanlarda en kıymetli eğitimlerin talim edilerek geçirilmesi ve zenginleştirilmesi oldu. Bu konuda her türlü katkıyı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve yine mühim bir paydaş kurum olan Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, teşekkürlerini ileten İl Müftüsü Muharrem Gül, öğrencilere ve onlara refakat eden okul müdürü ve öğretmenlere ve bu çalışmada emeği geçen gençlik hizmetleri çalışanlarına da ayrıca şükranlarını sundu.

Kurum amirleri akabinde söz alan ve ÇEDES’in birçok faaliyetine katılan Kavakyolu İlkokulu Müdürü Oğuz Kürşat Onay ise anlattığı hikayeler ile öğrencilerin güzel vakitler geçirmesini sağladı. Cami içindeki programdan sonra bahçe alanına geçen öğrenciler; gençlik liderlerinin eşlik ettiği mobil oyun istasyonları ile güzel saatler geçirdiler.

Erzincanlı hayırseverlerin vesile oldukları ve özenle hazırlanan öğle yemekleri, sonrasındaki ikramlar ve hediyeler ile evlerine uğurlanan öğrenciler bu güzel programdan dolayı katkı sunan herkese teşekkür ettiler. Öğrencilere refakat eden veliler, öğretmenler ve kurum müdürleri de bu çalışmaların merkezinde yer alan her üç kurumun gençlik hizmetleri birimlerine ve tüm programların başından sonuna kadar fedakarca görev alan, hizmeti nimet bilen gönüllü üniversite gençlerine teşekkürlerini ilettiler.