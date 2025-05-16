Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, gençlere yönelik rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Erzurum İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Diyanet Genç Ofis"in açılış programına katıldı.

Açılış töreni, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda, Erzurum İl Müftülüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programa Vali Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Dr. Mehmet Fatih Tunç, İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, Aziziye İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak, gençlik koordinatörleri, manevi danışmanlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Program, İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından konuşan İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Genç Ofis’te düzenlenecek faaliyetler hakkında bilgi vererek, ofisin gençlerin manevi gelişimine katkı sunmasını temenni etti. Konuşmasında, projeye destek veren Vali Mustafa Çiftçi’ye, yer tahsisini sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e ve gençlik hizmetlerinde görev yapan manevi danışmanlara teşekkür etti.

Açılış programı, Başkanlık Vaizi Dr. Mehmet Fatih Tunç’un gençlik çalışmalarıyla ilgili yaptığı sunumla sona erdi.