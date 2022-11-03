AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığında tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen deprem anı tatbikatı Manisa ve ilçelerinde de gerçekleştirildi.

AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığında tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen deprem anı tatbikatı Manisa ve ilçelerinde de gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ Manisa ve ilçelerinde de büyük bir katılımla yapıldı. Yapılan tatbikatta Manisa İl Müftülüğü başta olmak üzere 17 ilçe müftülüğü ve 303 Kur’an kursunda 7 bin 990 öğrenci ve 722 personel ve ayrıca Yunusemre ilçesindeki Manisa Dini İhtisas Eğitim Merkezi’nde 87 kursiyer ve 35 personel tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök de yer aldı.