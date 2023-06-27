Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan, Diyanet Bayram Gazetesi, altıncı sayısıyla Kurban Bayramı’nda okuyucularıyla buluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da gazetenin yeni sayısına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Erbaş paylaşımında, “Çok değerli ilim, kültür ve sanat insanlarımızın katkı sağladığı Bayram Gazetemizin 6’ncı sayısı çıktı. İyilik ve sevincin zirveye ulaştığı zamanlardan biri olan Kurban Bayramı’na dair yazı, söyleşi ve bayram hatıralarıyla hazırlanan gazetemizin Bayram sevincimize ve muhabbetimize katkı sunmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Erbaş, bayram gazetesinin “https://bayram.diyanet.gov.tr” linkinden online olarak okunabileceğini de belirtti.

Gazetede neler var

Diyanet Bayram Gazetesi’nin yeni sayısında ilim, kültür ve sanat dünyasından isimlerin makaleleri yer alıyor. Erbaş’ın “Bayramlar İyiliğin Şahikası Olsun” başlıklı yazısıyla okurlarını karşılayan Diyanet Bayram Gazetesi’nde, Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Soner Duman, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Dr. Mustafa Demirci, Hüseyin Goncagül, Mehmet Tahir İkiler ve Dr. Murat Kalıç’ın makaleleri de yer aldı.

Gazetede ayrıca, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Ahmet Yenilmez, Celal Al, Emel Taşçıoğlu, Doç. Dr. Fatih Koca, Mehmet Hadi Duran ve Talha Bora Öge ile yapılan bayrama dair söyleşilerine de yer verildi.