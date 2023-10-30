Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince diyaliz hastası şahsın yanında bulunan çikolata kutusundan 965 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince, Çarşamba Devlet Hastanesinden çıkan diyaliz hastası İ.D. isimli şahıs durduruldu. Yapılan aramada şahsın yanında bulunan çikolata kutusunda 965 gr kubar esrar maddesi bulundu. Şüphelinin Terme’de bulunan evinde yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.