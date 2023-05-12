Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme süreçlerini eğlenceli bir şekilde kolaylaştırmak için seçkin dil uzmanları tarafından tasarlanan "Diyalekt" adlı İngilizce dijital eğitim platformu Düzce’de İngilizce öğretmenlerine anlatıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme süreçlerine destek verecek ’diyalekt’ projesini İngilizce öğretmenlerine tanıttı. Namık Kemal İlkokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına; Strateji Geliştirme Şube Müdürü Yaşar Bilir ve merkez ilçede görev yapan İngilizce öğretmenleri katılım sağladı. Öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişim sağlayabildiği, E-Devlet şifresiyle bütün vatandaşların ücretsiz bir şekilde kullanılabildiği platform hakkında gerekli bilgilendirmeler Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminde görev yapan İngilizce Öğretmeni Celalettin Özhan Arslan tarafından gerçekleştirildi. Telefon ve tabletlere ücretsiz olarak indirilebilen DİYALEKT’in, okullarda yaygınlaştırılması ve öğrencilere tanıtımının yapılarak yaygın bir şekilde kullanılması vurgulandı.