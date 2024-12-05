Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Meya mağaraları karlı manzarasıyla mest ediyor. Sarp kayalıkların oyularak yapıldığı ve birçok medeniyetin izini taşıyan ’Meya Antik Kenti, Türkiye’nin en eski antik kentlerinden biri olarak biliniyor. Kültür turizmi için büyük bir potansiyel taşıyan bölge içerisinde bulunan mağaralar ve yaşam alanlarıyla da dikkat çekiyor.

Köyün batısında yer alan bir dağın sarp kayalıklarına oyularak yapılan antik kentin içinde türbe,kale mezarları, cami, kilise, yaşam alanı ve ibadethane olarak kullanılan çok sayıda mağara yer alıyor. Kayaçların aşınması sonucu peribacalarını andıran şekillerin oluştuğu antik kent, keşfedilmeyi bekliyor.