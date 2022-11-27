Diyadin’de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Yağan karla birlikte bitki örtüsü de beyaz örtü ile kaplandı. İlçeye bağlı Oğuloba köyünde bastıran kar yağışına yakalanan vatandaş ve çobanlar zor anlar yaşadı.

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