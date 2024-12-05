Ağrı’nın Diyadin ilçesinde soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı’da da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle derelerin yüzeyi buz tuttu. Kara yollarında sisin etkili olduğu kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ev, iş yeri ve araç camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar soğuklara karşı araçlarını battaniyelerle örttü. Esnaf Devrim Yanlız, kentte son günlerde etkili olan soğukların yaşamı zorlaştırdığını söyledi.

İşyerinin buz tutan camlarını çözmeye çalıştığını ifade eden Yanlız, "Sabahın erken saatlerinden itibaren buz tutan camlarla uğraşıyorum" dedi.