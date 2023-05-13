Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, kaymakamlık koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyenin katkılarıyla çocuklara yönelik tiyatro oyunu sergilendi
Diyadin Yatılı Bölge Okulu Salonunda 3 gün boyunca sergilenen “Yağmuru Sevmeyen Çocuk” isimli oyunu, ilk günde Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler salonu dolduran onlarca çocukla birlikte izledi.
Diyadin ilçesinde okul öncesi öğretmenlerinin gönüllü olarak oynadıkları tiyatro oyununu, ilçedeki yaklaşık bin 700 öğrenci izlerken, oyunu izleyen çocuklar büyük mutluluk yaşadı.