Ağrı’nın Diyadin ilçesinde karne dağıtım töreni yapıldı.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Şehit Polis Tufan Kansuva İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’na giderek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Karali, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, karne alan öğrencilere tatil döneminde dinlenmeleri, eksik olduğu konuları tekrar edip kitap okumaları, verimli ve eğlenceli zaman geçirmeleri önerilerinde bulunarak öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Etkinliye Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Diyadin İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nurullah İnanç, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.