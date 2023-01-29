Şehit olan askerlerin cenazeleri Ağrı’dan memleketlerine uğurlandı

Şehit olan askerlerin cenazeleri Ağrı’dan memleketlerine uğurlandı

Gece saatlerinde başlayan kar, sabah saatlerinde kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde devam etti.

Hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü, birçok sürücü kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

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