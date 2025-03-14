Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, Ramazan Ayının manevi atmosferi, yardıma muhtaç ailelerin sofralarına sıcak yemeklerle taşınıyor.

Diyadin Kaymakamlığı, ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı iş birliğiyle, yemek yapma imkanı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşlara iftar yemeği ulaştırma hizmeti sunuyor.

Bu kapsamda, Diyadin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde görev yapan özverili personel, her gün büyük bir titizlikle sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Proje, hem toplumun daha kırılgan kesimlerine destek olmayı hem de Ramazan ayının anlam ve değerini yaşatmayı hedefliyor. Dağıtım hizmetinin, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde, aksama yaşanmaksızın düzenli olarak devam edeceği özellikle vurgulanıyor.