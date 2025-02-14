Ağrı’nın Diyadin İlçesinde soğuk havanın etkisiyle ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı, evlerin çatılarında ise metrelerce uzunlukta buz sarkıtları meydana geldi.

Kış aylarının en çetin yaşandığı illerden biri olan Diyadin’de, dondurucu soğuklar hayat üzerinde olumsuz etkisini hissettiriyor. Gece saatlerinde sıfırın altına inen hava sıcaklıkları nedeniyle araçların camları buzla kaplandı, nehir ve dereler tamamen dondu. Evlerin çatılarında oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları dikkat çekerken, vatandaşlar soğuktan korunmak için araçlarını battaniye ve brandalarla sararak önlem aldı.