Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali’nin başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerinin katılımıyla 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 2. Dönem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kaymakam Karali öğrencilerin ve okulların genel durumları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, özel eğitim öğrencilerinin eğitim şartlarını daha iyi bir seviyeye taşımak amacıyla her zaman destek vermeye devam edeceğini vurguladı ve öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere başarı dileklerini iletti.