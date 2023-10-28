Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında, “Mihenk Taşları” adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.

Diyadin Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, gündüz öğrencilere, akşam ise vatandaşlara sunuldu. Tiyatro gösterisi, cumhuriyet ruhunu yansıtan sahneleriyle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Öte yandan, Diyadin Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Taşbasamak yol ayrımı ve Günbuldu köyü arasında bulunan yolun BSK asfalt aşınma tabakası ve Karahasan Deresi mevkiinde yol genişletilmesi ve asfaltlama çalışmaları tamamlanmış olup vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, cumhuriyetin 100. yılında ilçede hem kültürel hem de altyapısal anlamda önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.