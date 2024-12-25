Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki anasınıfının açılışı yapıldı

Kapılarını öğrencilere açan Taşkesen Köyü anasınıfını ziyaret eden ilçe Şube Müdürü Mehmet Nurullah İnanç ve Uğur Adıgüzel , öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Taşkesen İlkokulu sosyal medya hesabında Yaptığı paylaşımda ; "Anasınıfı öğretmenimiz Ayşegül Ağrı Öncülüğünde yenilenen anasınıfımızın açılışı gerçekleşti şube Müdürlerimiz Mehmet Nurullah İnanç ve Uğur Adıgüzel bizleri açılışta yalnız bırakmadı yeni anasınıfımız öğrencilerine kavuştu" ifadeleri kullandı.