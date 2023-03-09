Katılımcılara ikramlar ve hediye takdimi ile son bulan programda karali programa katılanlar ile sohbet etti.

Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Mustafa Karali’nin eşi Elif Karali’nin de katıldığı programda hanımlara yönelik psikososyal faaliyetlerin dışında çocuklara yönelik de etkinlikler yapıldı.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde misafir edilen afetzede ailelerdeki kadınlar ile şehit yakınları için program düzenlendi.

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