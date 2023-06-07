Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Kaymakamlık ve Belediyenin iş birliği ile geçen yıl düzenlenmeye başlanan geleneksel çocuk şenliği başladı

Diyadin ilçe stadında 4 gün boyunca sürecek olan şenliğin açılış programına, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, İlçe protokolü, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, çocukların mutlu olması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti. Çocuk şenliğinin devam edeceği 4 gün boyunca çocuklarımızın gönüllerince eğlenerek mutlu olması temennisinde bulunan Karali, aynı zamanda şenliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen, idareci ve belediye personellerine teşekkür etti.

Çeşitli sihirbazlık gösterileri, bilimsel deneyler, oyun parkurları ve çeşitli etkinliklerle çocukların doyasıya eğleneceği şenliğe, ilçedeki bütün çocuklar davet edildi.