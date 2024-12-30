Ağrı Diyadin ilçesinde Türk Kızılay Şubesi 100 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Yardım paketleri görevliler tarafından tespit edilen ailelerin evlerine tek tek teslim edildi. Türk Kızılay Diyadin Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak 100 adet gıda kolisi dağıtımı öncesinde, mahallelerde belirlenen isimlere göre planlama yapıldı. Araçlara doldurulan gıda kolileri, Kızılay gönüllülerince evlere kadar götürülerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gıda kolisi yardımıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Türk Kızılay İlçe Şube Başkanı Suat Özden, "İlçemize 100 tane gıda paketi getirdik. Belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz Allah tüm hayır sahiplerinden razı olsun. Hayırseverlerimiz Kızılay’a bağışta bulunuyor biz de bu bağışları çeşitli şekillerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Canla başla çalışıyoruz. Kızılay gönüllülerimizle birlikte bu işi yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber, ihtiyaç sahibi kimse kalmasın istiyoruz. Tek taştan duvar olmaz. Elimizden geldiği kadar bu konuda çaba gösteriyoruz" dedi.