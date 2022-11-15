DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde diyabet tanısı alan ve rutin kontrolleri hastanede devam eden hastalara diyabet eğitimi verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde diyabet tanısı alan ve rutin kontrolleri hastanede devam eden hastalara diyabet eğitimi verildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliğince Dünya Diyabet Günü etkinlikleri dahilinde hastanede ilk defa diyabet tanısı alan ve rutin kontrollerini hastanede devam eden hastalara Diyabet Okulu eğitim programı yapıldı.

Hastanenin toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim programında; Endokrin ve Metebolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Çalışkan, Diyabet Hemşireleri İlkay Bayram ve Elif Dursun, Diyetisyen Gizem Özdemir, Fizyoterapist Umut Can Tunç, Psikolog Aykan Gürkan tarafından hastalara uzmanlık alanları ile ilgili bilgiler verildi.

Ayrıca poliklinik girişinde gün boyunca diyabet hakkında toplumsal bilinci artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla, stant açılarak stant ta görevli diyabet hemşireleri diyabet, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunularak diyabet taraması gerçekleştirildi.