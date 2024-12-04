Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tip 1 diyabetli çocukların kan şekerlerini acısız ve kolay bir şekilde ölçebilmeleri için 1 yıl ücretsiz sensör ve cihaz desteği sağlayacak. Bu destekle aileler yıllık yaklaşık 26 bin TL maliyet yükünden kurtulmuş olacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın talep ve ihtiyaçlarına yönelik hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tip 1 diyabetle mücadele eden çocukların acısız bir şekilde kan şekerlerini ölçebilmeleri için 1 yıl ücretsiz sensör ve cihaz desteği sağlayacak. Destekten yararlanmak isteyen aileler 13 Aralık’a kadar 444 40 10 iletişim hattından Yakın Çözüm Merkezi’ni arayarak başvuru yapabilecek.

“Evlatlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’imizde tip 1 diyabetle mücadele eden çocuklarımıza kan şekerlerini acısız bir şekilde ölçmeleri için 1 yıllık cihaz ve sensör desteği vermeye başlıyoruz. Evlatlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Bunda da diğer uygulamalarda olduğu gibi adaletle, Allah korkusuyla, kul hakkı yemeden, yedirmeden; oluşturduğumuz bir protokol kapsamındaki kurumla bunları değerlendireceğiz, kardeşlerimize de bu sensör ve cihazları teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aileler 26 bin TL yükten kurtulacak

Türkiye’de her yıl yüzlerce çocuğa tip 1 diyabet tanısı konuluyor. Hastaların hayatını kolaylaştıran diyabet sensörü sayesinde çocuğun vücuduna takılan sistem kan şekerini acısız bir şekilde ölçüyor. Sensör sistemi ile çocukların kan şekeri ölçülürken parmakları delinmeden, canları acımadan 5 dakikada, kandaki glikoz seviyesi takip edilebilecek. Çocukların ve ailelerin hayatını kolaylaştıracak olan sensör sayesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, aileleri yıllık ortalama 26 bin TL maliyetten kurtaracak.