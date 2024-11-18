Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından düzenlenen etkinlikte diyabetli çocuklar, ’Diyabet Ormanı’na fidan dikti.

OMÜ Eğitim Fakültesi bahçesinde diyabete dikkat çekmek amaçlı çocuk diyabet hastalarının da katılımı ile “Bugün nefes, yarın nefes” temasıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Öğretim üyeleri, doktorlar, hemşireler, diyabetli çocuklar ve aileleri katıldığı etkinlikte 20 adet erguvan fidanı toprakla buluştu. 100 adet fıstık çamı da yetiştirilmek üzere diyabetli çocuklara hediye edildi.

Fidan dikimi öncesi açıklamalarda bulunan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, “4 yıldır bu fakültede dekanlık yapıyorum. Orman müdürlüğü ilk geldiğimde 200 fidan desteği sağlamıştı. Hepsini diktik ve tamamına yakını tuttu. Bir alanımız boştu, onu da sizin desteğiyle tamamlamış olduk. Destekte bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Farkındalık için böyle bir çalışmaya imza attıklarına değinen OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Murat Aydın, “Kasım ayı diyabet farkındalığı için önemli bir ay. O yüzden hep birlikte bugünün etkinliğiyle diyabeti bir kez daha hatırlayıp farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Diyabet biz hekimlere göre bir hastalık değil. Yeter ki her şey kontrol altında yapılsın. Yemekleri düzgün yiyelim. Aralarda bir şey yemeyelim ve insülini düzgün yapalım” diye konuştu.

Etkinliğe fidan desteğinde bulunan Samsun Fidanlık Müdürü Alpaslan Kadı ise “Diyabet bir hastalık değilmiş. Biz de bunu şimdi hocamızdan öğrendik. Katılımımızdan da çok memnunuz. Çocuklarla kendi evlerinde bahçelerine dikmek üzere 100 adet fıstık fidanı getirdik” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından diyabetli çocuklar, 20 adet erguvan fidanını toprakla buluşturdu.