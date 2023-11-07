Bilim dünyasında diyabet araştırmalarında öncü çalışmaları olan Dr. Ralph A. DeFronzo İstanbul’a geldi. Sağlık alanında çalışan tüm akademisyenlerle ve öğrencilerle bir araya gelen Dr. DeFronzo Tip 2 Diyabetin Patofizyolojisi ve Tedavisi konusunda konferans verdi.

Yaşlanan nüfus, kentleşme ve değişen yaşam tarzıyla diyabet özellikle son yıllarda artarak devam eden sağlık problemleri arasında yer almaya devam ediyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu da dünya üzerinde yaklaşık 400 milyon diyabet hastası olduğunu tahmin etmesinin yanı sıra 800 milyar dolar ile küresel sağlık harcamalarının yüzde 10’unun da diyabete harcandığını aktararak aslında konunun önemine daha da dikkat çekmiş oluyor. Türkiye’nin de 2045 yılında diyabetli hasta sayısının en sık görüldüğü ülkeler arasında ilk 10’da yer alacağı tahminleri üzerine gerek üniversiteler gerek sağlık kuruluşları konuyla alakalı olarak çalışmalara ve araştırmalara hız vermiş durumda.

İstanbul Atlas Üniversitesi de yapılacak ortak çalışmalar ve iş birliği ile üniversitedeki diyabet konusunda yürütülecek çalışmalara güç katmak amacıyla 1988 yılından beri Teksas Üniversitesinde Diyabet Kürsü Başkanlığı görevini sürdüren, Yale Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nden mezun olan Dr. Ralph A. DeFronzo’yu İstanbul’da ağırladı. Özellikle Tip 2 diyabetin tanımlayıcı özelliği olan insülin direncine yönelik araştırmaları ile bilinen Dr. Raph A. DeFronzo’nun ismi aynı zamanda üniversite tarafından tören ile "Dr. Ralph A. DeFronzo Oditoryumu" olarak adlandırıldı. DeFronzo sonrasında “Tip 2 Diyabetin Patofizyolojisi ve Tedavisi” isimli konferans ile konuyla ilgilenen tüm katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

“Tip 2 Diyabet konusunda önemli projelere imza atma hedefindeyiz”

Böyle önemli bir ismi ağırladıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Engin Gülal, “Özellikle Tip 2 Diyabet konusunda dünyanın önde gelen bilim insanlarından birini üniversitemizde misafir etmekten büyük onur ve şeref duyuyoruz. Kendisi ekibiyle birlikte birçok çalışmaya imza atmıştır. Biz de üniversite olarak hem uluslararasılaşma politikası çerçevesinde hem de yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar doğrultusunda kendisi ile birlikte ortak çalışmalar yürütme hedefindeyiz. Beraber oluşturacağımız bir çalışma ekibiyle üniversitemize de çok büyük katkıları olacaktır. Tip 2 Diyabet konusunda önemli projelere imza atma hedefindeyiz. Dr. Ralph A. DeFronzo’nun zaten 800’den fazla bilimsel çalışmaları var. Özellikle FDA onayı almış diyabet ilaçlarının geliştirilmesinde de öncülük etmiş değerli bir bilim insanı. Bu nedenle DeFronzo’yu üniversitemizde ağırlamaktan dolayı heyecanlıyız” dedi.