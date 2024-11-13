DENİZLİ (İHA) – Denizli Özel Egekent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Bilge, diyabetin dünya genelinde yaygın bir sağlık sorunu haline gelen ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen hastalık olduğunu belirtti.

Özel Egekent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Bilge, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıylai diyabetle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Bilge, “Diyabetle mücadelede en etkili yöntemlerden biri sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleridir. Kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmak, diyabetin komplikasyonlarını önlemenin yanı sıra hastaların genel sağlığını da iyileştirir. Bu nedenle, bireylerin beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeleri ve sağlıklı seçimler yapmaları kritik bir öneme sahiptir” dedi.

Diyet önemli

Diyabet hastalarında diyetin önemli olduğuna işaret eden Uzm. Dr. Bilge, “Diyabet hastalığının yönetiminde, dengeli ve düzenli bir diyet oluşturmak esastır. Karbonhidrat alımının dengelenmesi, lif açısından zengin gıdaların tüketilmesi ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması önerilir. Ayrıca, sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağların (zeytinyağı, avokado gibi) diyetin temelini oluşturması önemlidir. Bunun yanı sıra, porsiyon kontrolü yaparak aşırı yemek yemekten kaçınmak, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. İyi bir beslenme planı, sadece kan şekeri kontrolü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kilo yönetimi ve genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

Egzersiz yapın

Yaşam tarzı değişikliklerinin de diyabetle mücadelede önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Dr. Ahmet Bilge, şu tavsiyelerde bulundu:

“Düzenli fiziksel aktivite, insülin duyarlılığını artırır ve kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesine yardımcı olur. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmak, kalp sağlığını korurken aynı zamanda kiloyu yönetmeye de yardımcı olur. Stres yönetimi ve yeterli uyku da bu süreçte dikkate alınması gereken unsurlardır. Diyabet hastalarının, bu yaşam tarzı değişikliklerini benimsemeleri, hastalığın etkilerini minimize etmek ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek için kritik öneme sahiptir”