Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt, diyabetli erkeklerde sertleşme bozukluğu oranının yüksek olduğunu belirterek, “Şok dalga tedavisi sorunu çözmede etkili bir yöntem” dedi.

Diyabet, erkeklerde sertleşme bozukluğuna yol açabilen bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Diyabetin etkisiyle damarlar ve sinirler zarar görerek, ereksiyon fonksiyonlarını olumsuz etkileyebiliyor. Sertleşme bozukluğu ise, erkeklerin cinsel sağlığını doğrudan etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren bir durum olarak kabul ediliyor. Bu sorunun tedavisinde son yıllarda kullanılan yöntemlerden biri ise şok dalga tedavisi. Medical Park Seyhan Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt, şok dalga tedavisinin diyabet kaynaklı sertleşme bozukluğuna nasıl etki ettiğini ve başarı oranlarını anlattı.

“Diyabet ve sertleşme bozukluğu ilişkisi”

Diyabetin sertleşme bozukluğuna etkisinden bahseden Prof. Dr. Bayazıt, "Diyabetli bireylerde, zamanla damar yapıları zarar görür ve kan akışı azalır. Bu da ereksiyonun sağlanmasında zorluk oluşturur. Ayrıca, diyabetin sinirler üzerinde oluşturduğu tahribat da cinsel fonksiyonları olumsuz etkiler. Ancak, günümüzde bu sorunu tedavi etmek için çeşitli yöntemler mevcut ve şok dalga tedavisi bunlardan biridir" diye konuştu.

“Diyabetli erkeklerde sertleşme bozukluğu oranı yüksek”

Türkiye’de 40 yaş ve üzeri erkeklerin yaklaşık yüzde 50’sinin farklı derecelerde sertleşme bozukluğu yaşadığını kaydeden Prof. Dr. Bayazıt, “Diyabetli erkeklerde ise bu oran daha da yüksektir. Yapılan çalışmalara göre, diyabet hastalarında sertleşme bozukluğu oranı, sağlıklı bireyler ile kıyaslandığında yaklaşık 3 kat daha fazladır. Bu nedenle, diyabetin kontrol altına alınması ve sertleşme bozukluğunun tedavisi, erkeklerin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

"Şok dalga tedavisi nedir?"

Bayazıt, şok dalga tedavisinin yüksek enerjili ses dalgaları kullanarak damarları ve sinirleri uyardığını kaydederek tedaviyi şu şekilde anlattı:

“Bu tedavi, erektil disfonksiyonu (sertleşme bozukluğu) tedavi etmek için oldukça etkili bir yöntem olarak son yıllarda dikkat çekmiştir. Şok dalgaları, penisteki kan damarlarını genişletir ve kan akışını artırır, böylece ereksiyon fonksiyonlarını iyileştirir. Şok dalga tedavisi, aynı zamanda yeni damar oluşumunu teşvik ederek, uzun vadeli iyileşmeye yardımcı olur. Şok dalga tedavisi, diyabet kaynaklı sertleşme bozukluğu olan hastalar için etkili bir çözüm sunar. Bu tedavi, kan damarlarını genişleterek kan akışını artırır ve ereksiyon fonksiyonlarını iyileştirir. Şok dalga tedavisinin başarı oranı, hastaların durumuna göre değişmekle birlikte, genel olarak yüzde 70-80 civarındadır. Şok dalga tedavisinin en büyük avantajlarından biri ise, cerrahi müdahale gerektirmemesi ve yan etkilerinin minimum seviyede olmasıdır. Bu tedavi, genellikle ağrısızdır ve hastaların günlük yaşamlarını etkilemez. Ayrıca, tedavi sırasında ilaç kullanımı gerektirmediği için, hastalar için daha güvenli bir alternatif oluşturur.”

“Şok dalga tedavisi sorunu çözmede etkili bir yöntem”

Bayazıt, diyabetin yol açtığı sertleşme bozukluğunun erkeklerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayarak, “Şok dalga tedavisi, bu sorunu çözmede etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Diyabetli bireylerin, bu tedavi yöntemine başvurarak, sertleşme sorunlarını giderebilmeleri mümkündür. Diyabetten kaynaklı sertleşme bozukluğu yaşayan erkeklerin, tedavi seçeneklerini araştırması ve erken dönemde tedaviye başlaması önemlidir. Şok dalga tedavisi, bu sorunu çözmede etkili bir yöntemdir ve çoğu hastada başarılı sonuçlar elde edilebilir" şeklinde konuştu.