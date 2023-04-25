Son yılların en sık görülen hastalıklarından biri olan Tip 2 diyabete karşı kesin çözümün diyabet cerrahisiyle sağlanabildiğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kağan Katar, ameliyat sonrasında hastaların şeker hastalığı ve şekere bağlı ilaç kullanımından tamamen kurtulmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Günümüz şartlarında birçok nedene bağlı olarak gelişen ve gitgide görülme sıklığı artan diyabet hastalığından cerrahi tedavi yönetmeleriyle kurtulmak mümkün. Medicine Hospital’dan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kağan Katar, vücudun insüline karşı duyarsızlaşması sonucu ortaya çıkan Tip 2 diyabet için uyguladıkları metabolik cerrahilerle vücudu insüline karşı duyarlı hale getirerek, Tip 2 diyabeti ortadan kaldırabildiklerini ifade etti.

Ameliyat sonrası ilaç kullanımına son

Ameliyatın hastaların birçoğunda faydalı olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kağan Katar, “Hastalarımızın büyük çoğunluğunda bu ameliyat türlerinden sonra hemen ertesi gün kullandığı ilaçları kesiyoruz. Ameliyat sonrası hastaların kan şekeri seviyelerinden belirgin bir düzelme meydana geliyor” dedi.

Ameliyat öncesi iyi bir araştırma şart

Diyabet cerrahisinde hedef kitlenin Tip 2 diyabet hastaları olduğunun altını çizen Doç. Dr. Mehmet Kağan Katar, ilaç kullanımına rağmen normal bir kan şekeri seviyesini yakalayamayan hastalara tedaviyi önerdiklerini söyleyerek, “Diyabet cerrahisi Tip 2 diyabet hastalarına uygulanır. 18 yaş üzeri hasta grubu bizim için ameliyat edilebilir gruptur. Ancak hastanın sadece Tip 2 diyabet hastası olması ya da 18 yaşın üzerinde olması bizim için yeterli bir gerekçe değildir. Hastanın kaç yıldır diyabet hastası olduğu, hangi ilaçları kullandığı, ne kadar süre kullandığı, kan şekeri seviyeleri ve insülin rezervi bizim için çok önemlidir. Hastalarda ameliyat öncesi iyi bir araştırma yapmak gerekir” diye konuştu.

Diyabet hastalığı büyük oranda ortadan kalkıyor

Tip 2 diyabet cerrahisinin çok fazla bilinen bir ameliyat çeşidi olmadığını ancak son zamanlarda hastalar arasında bilinirliğinin artmasıyla ameliyat uygulama sıklığının artmaya başladığını aktaran Katar, “ Ameliyatların çok verimli olduğunu, hastaların ameliyattan sonra çok fayda gördüğünü ve diyabet hastalığının büyük oranda ortadan kalktığını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte Tip 2 diyabet cerrahisinde tek bir cerrahi çeşit uygulamıyoruz. Metabolik cerrahi adı altında 4-5 çeşit ameliyat var. Bu ameliyatlardan sonra tokluk hormonlarını hızlı bir şeklide devreye sokuyoruz. Böylece insülin direnci ortadan kalkıyor ve Tip 2 diyabet hastalığını ortadan kaldırıyor” şeklinde konuştu.