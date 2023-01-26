İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Bayburt’ta görev yapan okul yöneticileri ile psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerine tip 1 diyabet hastalığı üzerine farkındalık semineri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Bayburt’ta görev yapan okul yöneticileri ile psikolojik danışma ve rehber öğretmenlerine tip 1 diyabet hastalığı üzerine farkındalık semineri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği iş birliğiyle 2010 yılında başlatılan “Okulda Diyabet Programı” diyabetli çocukların okuldaki bakımlarını güçlendirmeyi, desteklemeyi ve öğretmen ile öğrencilere çocuklarda diyabet belirtlerini öğreterek erken tanı konmasına yardımcı olmak hedefleniyor.

Okulda Diyabet Programı dahilinde Bayburt’ta verilen seminerde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, okul ve kurum yöneticileri ile psikolojik danışma ve rehber öğretmenleri yer alırken İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Diyetisyen Zeynel Abidin Bilgiç tarafından katılımcılara tip 1 diyabet hastalığı hakkında sunum yapıldı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, açılış konuşmasında diyabetin daha iyi anlaşılmasını ve okul ortamında diyabetli çocukların desteklenmesini sağlamada eğitimlerin önemine vurgu yaptı. Konuşmasının devamında öğretmenlerden bu konuda daha dikkatli davranmalarını rica ederek katılımcılara hassasiyetlerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti. İl Sağlık Müdürlüğü diyetisyeni tarafından verilen seminerde katılımcılar tip 1 diyabet hakkında bilgilendirilerek tip 1 diyabetli öğrencilere kriz anında yapılacak müdahaleler hakkında öğretmenlere gerekli uyarılar yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen seminer, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 100 bin çocuktan 10 tanesine (yılda 1700-2000 çocuk) tip 1 diyabet tanısı konmakta ve 18 yaş altında 30 bin civarında tip 1 diyabetli çocuk olduğu tahmin edilmekte.