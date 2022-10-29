Diyabet okulunda eğitim gören vatandaşlar eğitimlerini tamamlayarak mezun oldular.

Diyabet okulunda eğitim gören vatandaşlar eğitimlerini tamamlayarak mezun oldular.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılan ve diyabet diyabet hastalarının doğru mücadele etmesi için faaliyet gösteren diyabet okulunda verilen eğitimlerin ardından katılımcılara diplomaları teslim edildi. Oldukça verimli geçen eğitimlerde, diyabet nedir, diyabetin komplikasyonları, evden kan şekeri takibi, beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiği, egzersiz programı, kendi kendine kontrol ve diyabetik bakımın önemi gibi konularda eğitim alan hastalara, yanlarında getirdikleri kendi şeker ölçüm cihazları ile kontrolleri yapılarak doğru ölçüm teknikleri anlatıldı.